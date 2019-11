A la Une .. Un peu d'air sur les plages en journée, des averses sur le Sud cet après-midi

Prévisions pour le jeudi 21 Novembre

Temps chaud mais plus humide l'après-midi surtout sur la moitié Sud.



➡️Le début de matinée est promis à un bel ensoleillement. Mais ce dernier ne s'inscrit pas dans la durée sur la moitié Sud. Les pentes sont rapidement envahies de nuages.

Sur la moitié Nord le soleil offre plus de garanties et l'ennuagement est un peu plus lent.

Néanmoins à la mi-journée le gris domine dans les hauts. Le ciel des cirques et des sommets est moins chargé.



➡️L'après-midi la couverture nuageuse péi est plus active sur la moitié Sud de l'île donnant des averses éparses.

Certaines localités comme les plaines, le volcan, le Tampon, les hauts du Sud sauvage, les Makes, Cilaos, le Maïdo, Colimaçons apparaissent exposées aux averses. Le temps humide peut progresser ponctuellement vers le littoral.

Sur la moitié Nord le bleu finit par rendre les armes mais les chances de précipitations sont sensiblement plus réduites.



➡️ En soirée la couverture nuageuse péi tire graduellement sa révérence en s'attardant un peu sur la moitié Nord-Est.



🎏Les vents de secteur Nord à Nord-Est restent faibles sur la zone mais peuvent subir des accélérations locales. Ainsi quelques rafales sont attendues en journée vers Sainte Rose, le Port ou encore les plages de l'Ouest.



🌊La mer est peu agitée dans l'ensemble. Elle devient agitée en journée au large des côtes exposées aux quelques rafales.

Les filets de protection autorisant la baignade sont installés aux Roches Noires et à Boucan.

Température du lagon: proche de 26°.



🌡️ D'une manière générale les températures dépassent les valeurs attendues pour un mois de Novembre. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h30 le 22 -- Coucher du soleil : 18h38 le 21



🌡️ Températures relevées en fin de nuit dans les stations de METEO FRANCE

Tendances pour le vendredi 22 Novembre Un peu plus d'air sur les plages grâce au vent. Temps ensoleillé le matin.



🎏 Le vent se renforce sensiblement par rapport à la veille. Il apporte un peu d'air sur les plages et les régions Ouest et Nord-Ouest en venant du Nord avec des rafales que l'on peut espérer voisines de 50 à 60km/h.



Le risque pluvieux reste limité sur l'île de manière plus isolée que la veille sous la couverture nuageuse péi relativement dense installée en fin de matinée. Un beau soleil la précède le matin.



🌊 La mer s'agite un peu sous l'effet du vent sur les rivages Ouest et Est.



🌡️ D'une manière générale les températures dépassent les valeurs attendues pour un mois de Novembre.

Analyse de la situation de surface



