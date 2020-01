A la Une ... Un petit vent de Sud-Est rentre sur les plages en journée, des averses possibles sur le Nord cet après-midi

Prévisions pour le mercredi 08 Janvier

Un petit vent sur les plages de l'Ouest surtout cet après-midi. Des averses isolées sur le Nord possibles cet après-midi.



➡️ Début de matinée: le bleu laisse peu de place au blanc ou alors sous la forme de nuages d'altitude inoffensifs et esthétiques.



Dans le courant de la matinée les pentes de Sainte Rose ou vers Colimaçons sont déjà dans le gris clair. Ailleurs dans l'intérieur et les hauts l'ennuagement est plus progressif mais inéluctable.

Les éclaircies dominent largement sur le littoral.



➡️ L'après-midi l'évolution classique produit une couverture nuageuse modérée dans l'intérieur et les hauts qui génère des averses isolées. Ces dernières sont probablement un peu plus nombreuses sur la moitié Nord et peuvent se frayer un chemin vers le littoral entre la Grande Chaloupe et Sainte Suzanne en passant par Sainte Marie.



Ailleurs sur le littoral les éclaircies font de la résistance. Le soleil prend le meilleur de temps à autre sur les nuages à la fois au volcan et au Maïdo, dans Mafate et à Cilaos.



🎏 Les vents de Sud-Est sont légers mais deviennent modérés sur les plages de l'Ouest principalement cet après-midi.



🌊 La mer est peu agitée. Les filets de protection autorisant la baignade sont installés aux Roches Noires et à Boucan.

Notons toutefois qu'elle est moins favorable entre Saint Joseph et Sainte Rose en passant par Saint Philippe.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont à nouveau légèrement supérieures aux normales de Janvier.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h44 le 08 -- Coucher du soleil : 19h03 le 07



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31/32 Le Port 31/32 Saint Paul 31 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 33 Tan Rouge 28 Colimaçons 26 Les Makes 26 Saint-Louis 32 Pierrefonds 31 Saint Philippe 30 Sainte Rose 31 Saint Benoit 31 Saint André 31/32 Volcan 20 Maïdo 20 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 24 Cilaos 27 Salazie 26

Températures minimales de la nuit du 07 au 08 dans les stations de METEO FRANCE

Un vent de Sud-Est rentre sur les plages surtout cet après-midi.



Analyse de la situation de surface: la zone de convergence est installée sur le Nord de la région.



Prévisions pour la nuit du 08 au 09 Janvier

Quelques entrées maritimes sur le Sud-Est peuvent donner quelques averses vers Sainte Rose ou sur le Sud sauvage.



🎏 Le vent est généralement faible.



🌊 La mer est peu agitée à agitée avec toujours une petite houle de Sud-Est observée surtout sur les côtes Sud et Est.



🌡️ Les températures minimales sont comprises entre 8 et 10 ° au volcan et au Maïdo et voyagent entre 22 et 25° en allant de Saint Philippe au Port. PATRICK HOAREAU Lu 489 fois







