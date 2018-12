Un petit tour sous les filaos de l’Hermitage

Malgré le service de nettoyage et de collecte prévu par les équipes de Tamarun et du TCO, il est préférable d’adopter quelques réflexes simples de prévention pour un environnement plus propre et préservé : limitez la production de déchets et évitez de laisser vos déchets joncher sur les espaces publics et sur la plage !



Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !



Infos pratiques

Vous serez sûrement encore des milliers lundi soir 31 décembre 2018 sur la plage de l’Hermitage à l’occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre. Même si elle n’est pas l’organisatrice de ce rassemblement festif, la ville de Saint-Paul a déployé des moyens pour assurer la sécurité des fêtards. ► + d’infos



La commune a pris des arrêtés municipaux portant réglementation provisoire de la circulation et du stationnement à l’Hermitage-les-Bains à l’occasion de la Saint-Sylvestre, du lundi 31 décembre 2018, 6 h du matin, jusqu’au mardi 1er janvier 2019 à 6 h également. ► + d’infos