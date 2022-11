Un petit pas pour le Ministre, un grand pas pour la santé mentale

Pour la première fois de son histoire, après un peu moins de deux siècles et demi d’existence, la psychiatrie dite aujourd’hui, Établissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR) va accueillir en début de semaine, le nouveau Ministre de la santé en la personne de François Braun. A cette occasion, la première visite de l’hôpital public de psychiatrie par le Ministre semble être un évènement à portée historique.



Parce que, l’histoire se souviendra demain, qu’il aura été l’un des premiers Ministres de la santé, à poser pied dans un hôpital public de psychiatrie à la Réunion.



A travers la visite du Ministre François Braun, je ressens déjà de l’émotion, de la fierté, d’un grand honneur, et aussi des vives reconnaissances pour tous ceux et celles qui y travaillent ou ceux qui ont travaillé en psychiatrie. A noter que c’est dans cet environnement professionnel que je me suis nourri après plus d’une quarantaine années de passion et d’engagement au quotidien.



Votre venue à l’EPSMR sera l’occasion aussi peut-être, d’écrire une page inédite et exaltante dans l’histoire de la santé mentale de la Réunion. Elle sera aussi une arme forte pour lutter contre la stigmatisation et les discriminations dont souffrent toujours les personnes atteintes de ses troubles, et surtout de donner un autre regard à notre hôpital public de santé mentale et de la maladie.



De plus, les sites du Grand Pourpier et Bras Fusil sont devenus, les deux nouvelles implantations de l’établissement suite à une délocalisation datant de 2005, il y a exactement 17 ans, avec des pavillons de taille plus humaine, entourés de verdures, d’arbres, de pelouses, de jeux et d’un personnel formé, compétent doté d’un professionnalisme exemplaire, dont les derniers diplômés psychiatriques sont en voie d’extinction en raison du diplôme unique.



Aujourd’hui n’a rien à voir avec le service asilaire de l’ancienne époque et de l'ancien site dit « lopital lo fou », puis Centre Hospitalier Spécialisé voire par la suite hôpital psychiatrique. Puisque ce n’est qu’en 2005, qu’il a pris le nom d’Établissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR).



Mais au-delà, de la portée historique de votre visite à l’EPSMR et de ce sentiment de grande fierté, elle ne doit pas se limiter simplement en votre présence, mais d’apporter des pistes d’actions et des moyens nécessaires pour encore améliorer le parcours de soins en intra, en extrahospitalière et partenarial sur le territoire.



S’appuyant au nouvel outil appelé Conseil National de la Refondation de la Santé, il serait primordial M. le Ministre de redessiner un nouveau contour plus équitable pour la santé mentale afin qu’elle trouve sa juste place dans la santé, ce qui me semble être le grand absent du projet de la refondation dont nous sommes invités à bâtir ou à Co-construire ensemble.



In fine, face à des enjeux extrêmement forts pour notre hôpital public, votre visite à l’EPSMR constitue un grand pas pour la santé mentale de la Réunion et de l’Océan Indien.