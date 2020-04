Un petit marché forain à St-André ce vendredi 17 avril

Pour répondre au besoin d’approvisionnement de la population en denrées alimentaires, et à la demande des agriculteurs qui subissent de plein fouet les conséquences du confinement lié au Covid 19, la Ville de Saint-André organise un mini-marché forain limité à 20 stands (contre une centaine de bazardiers habituellement) ce Vendredi 17 Avril de 7h à midi, à l'emplacement habituel, devant la salle des fêtes. L'arrêté préfectoral du 15 Avril 2020 portant « autorisation dérogatoire d’ouverture » de ce marché prévoit plusieurs mesures strictes destinées à préserver la sécurité et à protéger la santé de la population.



Citons notamment les dispositifs destinés à favorisant le respect des gestes barrières :



+ mise en place d'un circuit à « sens unique » avec une entrée et une sortie matérialisées ;



+ installation d'un distributeur de gel hydroalcoolique pour la propreté des mains à l'entrée et à la sortie ;



+ marquage au sol pour tenir la distance de 1 m minimum entre chaque client, en cas de la file d’attente ;



+ distance minimale de 4 mètres entre chaque stand,



+ limitation à 100 personnes du nombre de forains et de clients présents à l'intérieur de la zone.



+ Chaque commerçant est tenu à porter les équipements de protection (gants, masques).



+ Les forains serviront eux-mêmes leurs clients et toute manipulation des produits par ces derniers est interdite



+ Les paiements sans contact sont favorisés et doivent être suivis du nettoyage du terminal de paiement, des caisses et des plans de travail, après chaque utilisation. En cas de manipulation de l'argent, le commerçant doit se désinfecter systématiquement les mains en utilisant une solution hydroalcoolique.



Un « guide méthodologique à l’usage du maire pour organiser les marchés forains », livré en annexe de l'arrêté préfectoral, rappelle aussi quelques règles déjà connues comme la fréquentation du marché qui est limitée à un membre par foyer. La Police municipale sera présente pour contrôler les attestations de sortie et pour veiller au respect des consignes de sécurité et des gestes barrières.



A noter enfin que les commerces non-alimentaires sont interdits dans ce Petit marché forain très règlementé, qui vise aussi à réduire l'afflux des clients vers d'autres magasins couverts de détail alimentaire ou de grandes surfaces.