Un pervers jugé pour avoir détourné les profils de 66 jeunes filles sur Facebook

Un Dionysien de 23 ans est convoqué devant le tribunal correctionnel ce mardi pour avoir piraté les profils Facebook et Messenger de plusieurs dizaines de jeunes femmes. Placé en détention provisoire le 21 février dernier, il a ensuite bénéficié d'un placement sous contrôle judiciaire le 25 mars, lors d'une demande de renvoi de l'audience en raison du mouvement social des avocats. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 1 Septembre 2020 à 11:14 | Lu 1119 fois

Le mode opératoire du jeune homme était bien rodé. Il dérobait des photos intimes sur les profils Facebook et Messenger de ses victimes puis les menaçait de les diffuser si elles ne lui en fournissaient pas d’autres.



Agé de 23 ans, le jeune Dionysien est poursuivi aujourd'hui pour transmission frauduleuse de données informatiques, usurpation d’identité, utilisation d’images à caractère sexuel obtenues par atteinte à l’intimité et chantage avec mise à exécution des menaces.



Pendant plus de deux ans, il a piraté les comptes Facebook de jeunes femmes aux quatre coins de l’île. Une fois les codes d’accès obtenus, il se connectait sur Messenger et se faisait passer pour sa victime afin de pirater les comptes de ses amies. En tout, il serait parvenu à accéder à pas moins de 66 profils sur le fameux réseau social.



Une fois connecté, il s’emparait, lorsqu'il y en avait, des photos intimes envoyées dans les conversations privées de ses victimes, puis menaçait de les diffuser à leurs proches ou sur des sites pornographiques si, là encore, ses nouvelles proies ne lui envoyaient pas de nouveaux clichés ou refusaient des conversations vidéo.



