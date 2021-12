International Un père et deux de ses fils meurent dans un incendie causé par un sapin de Noël

Aux Etats-Unis, un père et deux de ses enfants ont trouvé la mort dans un incendie qui serait parti du sapin de Noël. Le feu pourrait avoir été causé par les guirlandes électriques installées sur l'arbre. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 27 Décembre 2021 à 11:23

Un père et deux de ses fils ont trouvé la mort dans la nuit de vendredi à samedi en raison d’un incendie probablement causé par leur sapin, à Quakertown, en Pennsylvanie, aux États-Unis.



Selon les premiers éléments recueillis par les pompiers, le feu serait parti de la zone dans laquelle se trouvait le sapin de Noël et pourrait avoir été causé par les guirlandes électriques installées sur l'arbre.



Les corps du père et de ses deux fils de 8 et 11 ans ont été retrouvés au deuxième étage de leur maison. L’épouse et le fils aîné ont pu être sortis des flammes et ne souffrent que de légères brûlures.



Deux chiens appartenant à la famille ont également été retrouvés morts.



Les flammes étaient tellement puissantes qu'elles ont longtemps empêché les soldats du feu d’entrer dans la maison. La porte avant et la fenêtre avant étaient bloquées, tandis que le feu avançait dans toute la maison.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur