Un père entraine son fils dans des cambriolages

Entre le 27 juillet et le 3 août, plusieurs cambriolages dans des locaux communaux et associatifs ont eu lieu à La Plaine des Palmistes. Les butins de ces cambriolages étaient minimes, à l'exception d'une enveloppe contenant 700 euros.



Après enquête, les gendarmes ont interpellé mercredi soir un père de famille de 34 ans, déjà connu pour des affaires de drogues et de violences. Durant sa garde à vue, le père a avoué avoir effectué les cambriolages avec l'aide de son propre fils de 14 ans.



Le père devra répondre de ses actes devant la justice en novembre, tandis que le fils est renvoyé devant le Juge Des Enfants.