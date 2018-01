A la Une .. Un père dépose une plainte contre X après la chute d'une branche de banian au Stade Casabona





Ce jour-là trois enfants ont été blessés. Un des enfants présentait une blessure particulièrement grave à la tête.



Frédéric Hoareau, le père du marmaille, vient de porter plainte contre X. Son fils, le petit Elouan, âgé de six ans, est hospitalisé depuis l'accident et présente de graves séquelles. Après avoir reçu 37 points de suture, il est toujours dans l'incapacité de s'alimenter et de s'exprimer correctement. Il souffre de plusieurs fractures au crâne dont une susceptible de lui provoquer un infarctus et devrait rester encore deux mois hospitalisé avant de retrouver toutes ses facultés.



Le père d'Elouan est à ce jour indigné du comportement des responsables de la mairie de St-Pierre. Après avoir sollicité un rendez-vous avec le maire resté sans réponse, il a décidé de déposer plainte contre X le 28 décembre dernier avec l'intention évidente de mettre en cause la commune. Le mutisme de la mairie ne passe pas, d'autant qu'il a appri l'existence d'une expertise demandée par les services municipaux ayant conclu que la chute était due à des éléments extérieurs.



Comme le rapportent le Jir et Le Quotidien, cette conclusion laisse les parents d'Elouan dubitatifs. Sa maman, Stéphanie Hoareau, a l'intention de déposer un complément de plainte car elle veut éviter à tout prix qu'il soit dit que les enfants se trouvaient sur l'arbre. Cette plainte a aussi pour but de faire réagir la mairie et avoir accès à l'expertise. Pascal Robert Lu 51 fois





