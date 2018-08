Un père attaque sa famille à la scie électrique à La Rivière Saint-Louis

Lundi soir à la Rivière Saint-Louis, vers 23h, les gendarmes sont intervenus, prévenus qu'un homme menaçait sa femme et ses quatre enfants, réfugiés dans la maison.



A leur arrivée, la famille est retranchée dans une chambre, et le père, professeur des écoles sous anti-dépresseurs et visiblement ivre, est en train d'essayer de scier la porte de la chambre avec une scie électrique.



Dans un premier temps, l'homme accepte de se calmer et pose son arme, puis est repris d'un accès de fureur et s'avance vers les gendarmes armé de la scie. Les gendarmes usent alors d'un taser pour le maîtriser. Placé en garde à vue, l'homme ne se souvient pas de ce qui semble être un accès de démence.



D'après les auditions de la famille, qui s'en sort heureusement indemne, il s'agit d'un accès épisodique, le père étant habituellement calme. Il traverserait une mauvaise passe, et aurait mélangé médicaments et forte quantité d'alcool, ce qui expliquerait la perte de mémoire, relate le JIR. Le père de famille sera jugé en novembre pour violences avec arme, et a été remis en liberté.