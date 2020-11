La grande Une Un patient découvert mort dans la cour du CHU de Saint-Pierre

Le corps sans vie du patient a été découvert vers 5h30 ce matin par des personnels hospitaliers. Par PB - Publié le Jeudi 19 Novembre 2020 à 17:59 | Lu 3710 fois

Le corps sans vie d'un patient a été découvert vers 5h30 ce jeudi matin au Centre hospitalier universitaire de Saint-Pierre. Le corps gisait près des bâtiments de la direction. La découverte a été faite par des personnels hospitaliers.



Le patient était hospitalisé au sein du service ORL.



Une enquête est ouverte. Une autopsie devait être réalisée ce jour.



En soutien, une cellule d'aide psychologique a été mise en place par le CHU de La Réunion.

Le CHU de La Réunion a le regret de confirmer le décès d’un patient du service d’Oto-Rhino-Laryngologie du CHU sites Sud survenu tôt ce matin dans des circonstances tragiques, suite à une sortie non autorisée de ce patient du service dans lequel il était hospitalisé.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce décès, de ce fait, le CHU ne commentera donc pas davantage ce décès.

Une cellule de soutien psychologique a été mise en place pour l’équipe soignante du service, particulièrement touchée par cette disparition. L’enquête administrative permet d’affirmer que les effectifs du service étaient au complet.

Le CHU de La Réunion présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches de ce patient.

Le CHU s'est exprimé en fin de journée et a apporté des précisions sur le drame :





