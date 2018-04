Un pasteur de l'Eglise adventiste en garde à vue

Un pasteur de l’Église adventiste du septième jour, accusé de viol, agressions sexuelles et abus de faiblesse, a été interpellé au Tampon et placé en garde à vue ce lundi, rapporte le JIR, évoquant un "dossier qui s'annonce des plus épineux".



Si elles sont une dizaine de femmes à soutenir qu'il a profité de ses fonctions pour abuser d’elles, le mis en cause affirme que ces accusations relèvent d'un complot sur fond de conflit avec sa hiérarchie.



Le trentenaire avait été convoqué en février 2017 par sa hiérarchie pour évoquer ces plaintes à son encontre, précise le JIR. Une "commission d'enquête" privée avait finalement conclue à l'absence de preuve, mais lui reprochait des relations extra-conjugales. Le pasteur se serait alors de lui-même présenté aux forces de l'ordre pour régler le litige mais n'aurait pas réussi à être entendu, les agissements n'ayant pas été dénoncés, poursuit le média, relayant ses dires.



S'estimant victime d'une forme de jalousie, le pasteur a formé une requête devant les prud’hommes pour contester son licenciement par la fédération réunionnaise des Églises adventiste de La Réunion.