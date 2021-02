A la Une . Un passeport vaccinal pour accéder aux lieux fermés par le couvre-feu ?

Le Conseil Economique, Social et Environnemental a lancé un débat sur la mise en place d'un passeport vaccinal en France. Ce document pourrait permettre aux personnes qui le détiennent de se rendre dans les établissements fermés par les restrictions sanitaires. Par Baradi SIVA - Publié le Jeudi 18 Février 2021 à 13:27 | Lu 1066 fois





Plus de 20.000 personnes ont déjà participé à ce débat numérique. Les internautes sont invités à donner un avis de "très défavorable" à "très favorable".



Le CESE précise que le passeport vaccinal servirait à accéder aux lieux comme les restaurants, cinémas, stades, musées qui sont fermés en métropole. À La Réunion, cela pourrait donc concerner par exemple les bars et restaurants basés sur les communes soumises à un couvre-feu et qui doivent donc baisser leur rideau avant 22 heures.



