A la Une . Un passager raconte la galère vécue avant son vol vers Paris Il voyageait avec sa femme et deux enfants dont une âgée de 1 an et demi. Un passager de Corsair raconte la galère du vol SS911 entre La Réunion et Paris, entre vendredi soir et samedi.





Arrivé en métropole et après avoir pris connaissance de



L’avion de la compagnie Corsair devait décoller vendredi 13 décembre à 22H30 avant que le vol ne soit annulé par le commandant. Une autre heure de départ a alors été signifiée aux passagers. Ils devaient cette fois se tenir prêts pour 1H du matin.



Au beau milieu de la nuit, le problème n’étant toujours pas réglé, le vol a été une nouvelle fois repoussé pour 12H30 samedi, avant que l’avion ne décolle pour 14H10, nous indique très précisément ce passager.



Comme cela arrive très (trop) souvent, c’est avant tout l’attente sans communication de la part de la compagnie qu’il déplore.



"Le pire a été l’attente, debout au niveau de la passerelle, et toujours sans communication. Ça été très dur pour les femmes, enfants et personnes âgées. Ce n’est qu’une fois embarqués qu’ils nous ont annoncé la meilleure des nouvelles : qu’on atterrira finalement à Charles de Gaulle au lieu d’Orly…", complète-t-il. Pas évident pour les personnes qui avaient calé des correspondances.



Le vol Corsair SS911 a connu un retard à l'allumage vendredi soir.Arrivé en métropole et après avoir pris connaissance de notre article de ce dimanche matin , un passager raconte dans le détail l'enchaînement de couacs qui ont vu, tout d'abord, la venue de la police nationale à l'aéroport pour calmer des passagers mécontents. C'était vendredi soir à Gillot.







