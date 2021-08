A la Une . Un passager intercepté à la frontière avec 6 kg de cannabis planqués dans des consoles

Dans le vol en provenance de Mayotte hier, un trafiquant a été intercepté par le service des douanes en possession de 6 kilos de zamal conditionnés et dissimulés dans des consoles de jeux. Par IS - Publié le Dimanche 22 Août 2021 à 11:01

Un homme a été intercepté ce samedi à sa descente du vol en provenance de Mayotte. Dans ses bagages, il transportait 6 kilos de résine de cannabis conditionnés sous la forme de savonnettes. Ces dernières étaient dissimulées dans des consoles de jeux PS4.

Selon nos informations, le passager a été placé en rétention douanière et en garde à vue, l'homme a été auditionné tard dans la soirée d'hier.

Il pourrait avoir à répondre très prochainement de ses actes devant un tribunal.







