Un passager furieux contre Corsair

le chargement des bagages se fait à nos risques et périls sur la route",

Un passager de Corsair qui devait se rendre à La Réunion depuis Paris pousse un coup de gueule contre la compagnie. "Vol transféré d'Orly à Roissy, vol décalé de 21h20 à 2h55 du matin (...) aucun bagagiste prévu pour charger les bus qui font le transfert,énumère-t-il.Il poursuit : "Uniquement une collation prévue à Roissy entre 19h00 et le décollage à 2h55" et "aucun hébergement à proximité pour se rafraîchir alors que c'est la canicule et l'île de France est en rouge". Et de conclure, en colère : "Est-ce ce qui s'appelle offrir un service de qualité ?"De son côté, la compagnie explique que ces changements sont liés à un aléa d’exploitation qui concernait le vol du 22 juillet en provenance de La Réunion à destination Paris, reporté au lendemain. L'appareil ayant dû atterrir à Charles de Gaulle, c'est de cet aéroport qu'il est donc reparti. "Tous les passagers ont été avertis", nous affirme la compagnie, qui réagit au sujet des bagages : "Avant l'enregistrement, les bagages restent sous la responsabilité des passagers. Un bus a été affrété pour les emmener à Roissy".