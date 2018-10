Un partenariat signé entre le CNARM et la ville de Ste-Marie

Le CNARM et la Commune de Sainte-Marie ont signé une convention inédite. L’objet de cette convention est de faire vivre cette volonté commune, qui est de favoriser l’emploi des réunionnais, et spécifiquement des Sainte-Mariens, en métropole ou à l’étranger.



A partir des offres d’emploi du CNARM, la commune de Sainte-Marie identifiera les volontaires à la mobilité et mettra en relation des candidats sur ces offres.



Le CNARM déploiera tous les dispositifs nécessaires à l’information et l’accompagnement de ces demandeurs d’emploi souhaitant occuper un poste à l’extérieur de l’île.



Ensemble, les deux partenaires de cette convention proposeront des opportunités d’insertion professionnelle et optimiseront le parcours mobilité des Sainte-Mariens.



La commune de Sainte-Marie s’engage à verser 500 euros aux personnes volontaires à la mobilité et qui sont éligibles. Ce dispositif viendra en complément des aides mis en place par le CNARM.