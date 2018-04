Un partenariat renforcé entre la Police Nationale et La Poste

Le directeur départemental adjoint de la Sécurité Publique Arnaud Garnier et Jacky Besseyre, directeur régional de La Poste de La Réunion signe la convention de partenariat à l’issue d’une journée consacrée à la prévention et à la gestion des incivilités à La Poste réunissant une centaine de managers de La Poste et en présence (de gauche à droite) de Pascale Scoarnec, directrice de La Poste d’Outre-mer, de Jean-Pierre Fix, directeur opérationnel de la sécurité, sureté et de la prévention des incivilités pour l’Outre-mer, de Arnaud Biot, directeur régional sécurité, sureté de La Poste de La Réunion et de Hervé Lafranque, directeur opérationnel de la sécurité, sûreté et de la prévention des incivilités du Groupe La Poste.



Cette convention témoigne de la confiance renouvelée entre les différentes parties et, a pour but de favoriser une meilleure coopération, notamment dans la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans le réseau postal. Et également de renforcer les relations en permettant des échanges d’informations plus rapides entre leurs structures. Elle s’inscrit dans la doctrine développée par la "Police de Sécurité du Quotidien" qui prône le renforcement du partenariat en créant des communications directes entre notamment partenaires institutionnels.



Des actions de prévention ont d’ores et déjà été mises en place afin de sensibiliser les postiers aux risques et de leur permettre d’acquérir les "bons réflexes" qui favorise le travail d’enquête en cas d’actions délictueuses.

Ce partenariat vise également à toujours mieux assurer la sécurité des clients et des employés, en collaboration avec la police.