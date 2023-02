Communiqué Un partenariat pour l’accès à l’art et à la culture des personnes fragilisées par leur état de santé

La DAC, l’ARS, la Région et le Département s’engagent pour l’accès à l’art et à la culture des personnes fragilisées par leur état de santé. Par N.P - Publié le Vendredi 3 Février 2023 à 17:01





- Marie-Jo LO-THONG, directrice des affaires culturelles (DAC) de La Réunion représentant M. le Préfet,



- Etienne BILLOT, directeur général adjoint de l’ARS La Réunion,



- Stéphanie POINY-TOPLAN, élue aux affaires culturelles à la Région



- et Béatrice SIGISMEAU, vice-présidente déléguée à la Culture au Conseil départemental.





Ce partenariat, né d’une volonté interministérielle en 1999 (Ministères de la Santé et de la Culture) et réaffirmée en 2010, est mis en œuvre à La Réunion par la DAC et l’ARS depuis 2013 pour encourager le développement de projets culturels et artistiques au sein des lieux de soin pour les patients, soignants et personnels administratifs.





Aujourd’hui, la Région et le Département s’y associent afin de faciliter le développement des liens entre les structures de santé et culturelles et favoriser ainsi l’accès à l’art et à la culture pour les personnes fragilisées par leur état de santé.







