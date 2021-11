Un partenariat gagnant-gagnant au service du monde associatif saint-leusien

Le Président de la Caisse locale du Crédit Agricole a présenté ce mercredi 3 novembre dans la salle du Conseil municipal aux élus et représentants de 21 associations saint-leusiennes les différents dispositifs proposés au monde associatif en termes de sponsoring-mécénat ainsi que la plateforme numérique « J’aime mon territoire » en présence de Marie-claude Anamalé, Adjointe au Maire, déléguée à la Vie associative.Créée l’an dernier, cette plateforme permet de présenter les missions des associations auprès des sociétaires de l’établissement bancaire et de solliciter les bonnes volontés. C’est ainsi par exemple que Vien A Zot vient de récupérer 300 boîtes à chaussures qui serviront d’emballages cadeaux lors des fêtes de fin d’année.Pour de plus amples renseignements contactez le service Vie associative au 0262 34 07 03