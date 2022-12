Revenir à la Rubrique TCO Un partenariat entre l’Agence Française de Développement et le TCO pour un projet de territoire plus durable Le Président du TCO, Emmanuel SERAPHIN et la Directrice de l’agence de Saint-Denis de l’Agence française de développement (AFD), Marie-Pierre NICOLLET ont récemment signé un accord-cadre de partenariat pour accompagner l’aménagement et le développement urbain plus durable du territoire Ouest.



La mise en œuvre du partenariat concernera à la fois des appuis techniques et financiers, selon les modalités d’intervention de l’AFD et les besoins de financements exprimés par le TCO. Le PPI, dont le montant prévisionnel pour la période 2022-2026 est estimé à 326 M€, se décline à travers les thématiques suivantes :

Aménagement de l’espace communautaire

Transports

Économie et tourisme

Environnement

Habitat

Eau potable

Assainissement

Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI)

Culture

Gestion patrimoniale

Technologie de l’information et de la communication

Pour Marie-Pierre Nicollet, Directrice de l’agence de St-Denis de l’AFD : « Le territoire de la Côte Ouest est le seul territoire où l’on peut vraiment mailler les enjeux des collectivités, avec l’ouverture sur le monde, l’attractivité économique et les ambitions affichées par l’intercommunalité pour la transition écologique et énergétique. Il n’y a pas là un seul territoire qui puisse jouer sur ces trois leviers à la fois. Construire le territoire de demain de façon collégiale est non seulement bénéfique pour l’intercommunalité, mais aussi pour les nouveaux porteurs de projets et acteurs présents sur le territoire ».

Pour Emmanuel Séraphin, président du TCO : « Le TCO vient de franchir le cap des 20 ans. Une nouvelle dynamique se profile. 2023 est une année charnière, avec la déclinaison de notre programme d’investissements issu d’une stratégie globale portée sur l’ensemble du territoire. Construire des logements, des équipements publics, proposer des services et aménager pour être au plus près de son lieu de travail sont de nouveaux défis à relever. Ce partenariat avec l’AFD nous permettra de répondre aux enjeux de notre territoire et d’apporter une meilleure qualité de vie à nos concitoyens. Merci à l’AFD de nous soutenir et nous accompagner. »

