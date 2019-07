Un partenariat efficace entre le Département et l'association Anda Run

Le président du Département salue la qualité du travail de l'équipe de salariées en insertion au sein de l'association Anda Run, à Savanna. Cyrille Melchior a participé à la soirée de remise de Certification de Qualification Professionnelle opératrices de confection, ce Vendredi 26 juillet.





Anda Run développe ses activités dans les longères de Savanna mises à disposition par le Conseil Départemental. Tout en favorisant les actions d'économie solidaire et sociale, l'insertion des personnes en difficulté par le biais de la formation et de l'enseignement... la structure met en place des actions de proximité, d'aide à la personne et aux associations, ainsi que des actions humanitaires. Des vêtements aux sacs à mains, en passant par de nombreux autres accessoires, l'association produit et confectionne également des articles en textile et développe la créativité artistique.





Le partenariat entre le Département et Anda Run assure depuis quatre ans, une sortie positive de 60 à 80% des personnes en situation d'insertion. Trois d'entre elles ont même créé leur propre activité professionnelle. « Je tiens à féliciter tous ceux qui font vivre cette association et toutes celles qui ont obtenu leur Certification de Qualification Professionnelle », expose le président du Conseil départemental, insistant sur ce « beau parcours qui permet de construire de nouveaux projets pour l'avenir ».





Saluant l'efficacité de ce partenariat entre le Département et Anda Run, Cyrille Melchior, évoque « un modèle du genre, reflétant parfaitement l'ambition portée par les élus du Conseil départemental, celle de construire un véritable parcours d'insertion pour les personnes éloignées de l'emploi ».Le tout, en s'appuyant sur toute la force de la dynamique associative et sur sa capacité à développer et faire émerger les talents et compétences de chacun.