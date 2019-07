Un partenariat avec la Direction Régionale des Finances Publiques pour améliorer la performance comptable et financière

Ce mercredi 3 juillet 2019, le Président du TCO, M. Joseph SINIMALÉ, le Directeur Régional des Finances Publiques, M. Gilles DESHAYES et le nouveau comptable public du centre financier du Port, M. Gilles LE PODER, ont signé une convention de partenariat visant à moderniser, simplifier et renforcer l’efficacité des circuits comptables et financiers ainsi que la coopération entre les services.Cinq axes prioritaires (déclinés en fiches actions) ont été retenus avec comme objectif principal d’être plus performants et rendre plus efficientes nos procédures afin d’améliorer le service à la population.Il est essentiel pour le TCO de poursuivre l’amélioration de la qualité et de la fiabilité des comptes de l’institution et de tendre ainsi vers l’exemplarité.Exemplarité qui guide déjà l’agglomération dans sa gestion, d’ailleurs plusieurs fois récompensée au niveau national, ces dernières années (« Label Marianne » en matière d’accueil et de relation usager des services publics depuis 2015, « Territoire d’Industrie » en novembre 2018, « Label national d’argent des territoires innovants et connectés » pour le projet Smar Terre en décembre 2018).