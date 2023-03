Communiqué Un partenariat CGSS / UDAF pour "favoriser l'accompagnement des familles"

La CGSS et l'UDAF ont conclu un partenariat pour "favoriser l’accompagnement de l’ensemble des familles prises en charge par l’UDAF de La Réunion". Par N.P - Publié le Jeudi 2 Mars 2023 à 14:57

Le communiqué :



Ce jeudi 2 mars 2023, dans les locaux de l’UDAF de La Réunion, Benoît SERIO, Directeur Général de la CGSS Réunion, et Aristide PAYET Président de l’UDAF de La Réunion ont signé une convention renforçant leur coopération pour un meilleur accompagnement de la santé des majeurs protégés, des aidants familiaux, des familles monoparentales et plus généralement de l’ensemble des familles prises en charge par l’UDAF Réunion. Cette convention vise une coopération rapprochée, efficace et fluide entre la CGSS de La Réunion et l’UDAF de la Réunion pour soutenir les personnes dans leur accès aux droits à l’Assurance Maladie et aux soins. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de



• la simplification des démarches

• l’accès à l’information

• l’amélioration du service rendu à ces publics.



Le champ d’application de cette convention concerne prioritairement les domaines d'actions qui méritent une attention particulière pour les publics accompagnés par l’UDAF de La Réunion :



• l'accès aux droits des familles en situation de vulnérabilité

• les difficultés d’accès aux soins, ou le renoncement aux soins et les inégalités territoriales de santé

• la sensibilisation des publics socialement fragilisés sur les ores de prévention santé

• l’accompagnement des familles dans leurs démarches liées à la santé (gestion des droits à la CSS ou à la CSS participative)

• l’accompagnement en santé des familles en situation de précarité sociale (gestion des situations d’urgence)

• l’action pour l’autonomie des jeunes dans la gestion administrative de leur santé.



FOCUS : Qu'est-ce qu'un majeur protégé ?



Le grand âge, la maladie, le handicap, les accidents de la vie sont autant de causes qui peuvent rendre vulnérable, au point qu’on ne puisse plus agir seul dans son propre intérêt. Le juge peut alors prononcer une mesure de tutelle, de curatelle, de sauvegarde de justice ou d’habilitation familiale.



La protection des majeurs consiste à ouvrir et à maintenir les droits de la personne, lorsqu’elle est dans l’incapacité de le faire seule, afin d'éviter des ruptures. Il s'agit aussi de faire le suivi budgétaire afin d'éviter des endettements. Globalement, il s'agit de protéger les personnes au vu de leur fragilité et de leur vulnérabilité



Installer une relation de proximité pour obtenir la con ance du majeur nécessaire à un accompagnement e cace est primordial pour le mandataire judiciaire.