Un partenariat CGSS-ALEFPA pour favoriser l'accès aux soins et améliorer le recours aux droits

La CGSS de la Réunion et l’ALEFPA ont signé le 24 Février 2023 une convention pour lutter contre le renoncement aux soins et faciliter l’accompagnement des publics vulnérables.



Avec cette convention, la CGSS et l’ALEFPA unissent leurs efforts pour accompagner les populations les plus fragiles.



Cette contractualisation consacre le partenariat entre les deux institutions et a pour objectif de coordonner les actions d’accès aux droits, de lutter contre le non-recours aux droits et aux soins et d’organiser l’accompagnement des publics en situation de fragilité sociale.



L’ALEFPA s’engage à faire connaître les services et les offres de la CGSS en matière de prévention, d’accès aux soins et aux droits, et à orienter les publics fragiles dans ces dispositifs.



De son côté, la CGSS soutiendra l’ALEFPA dans ses actions, tout en traitant les dossiers des personnes en situation de fragilité grâce à un processus dédié.



Deux axes de travail conjoints ont été définis avec pour objectifs :

• d’initier et de promouvoir de nouvelles coopérations, principalement dans le cadre de l’accès aux droits et

aux soins,

• de définir un cadre souple et approprié pour ces coopérations, conservant des possibilités d’innovations et

d’initiatives locales.



Ces deux axes qui envisagent des échanges d’information et de l’accompagnement technique entre les partenaires, devraient permettre un renforcement de l’égal accès aux droits et aux soins des assurés sociaux.



Que ce soit aux côtés des personnes handicapées, mais également dans les domaines de l’accompagnement

social et de la protection de l’enfance, la CGSS et l’ALEFPA partagent cette ambition de cheminer conjointement

afin d’offrir à leur public commun le meilleur accompagnement.