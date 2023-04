Un parcours digne d’absurdités administratives !

Commençons par le point positif. Meme si je trouve que la continuité territoriale a perdu de sa substance, maintenant un voyage tous les trois ans avec 2 00,00 € d’aide. Mais je ne peux que féliciter l’équipe de la région une aide pouvant aller pour les plus pauvres de 575,00€.



Que doit penser le citoyen de son administration la Région ?



Je m’explique : Lors de votre premier passage l’on vous remet un dossier de plusieurs pages mais pourquoi ? En ce qui me concerne deux pages recto-verso me suffisait, là aucune économie ou gestion du papier !



Lors de la remise de votre dossier, tu te demandes si cela est possible ? Sur la déclaration d’impôts il vous faut les trois feuilles, mais pourquoi, réponse c’est la machine qui prend c’est ainsi, c’est les ordres ! Il faut savoir que sur la premiere feuille l’administration fiscale note votre déclaration, vos parts, votre RFR et votre impôt, et votre adresse cela ne suffit pas ?



Sur votre facture d’électricité il faut présenter la facture originale avec une copie la confiance règne ! drôle de pays des droits de l’homme !



Erreur de ma part ma carte d’identité pas réalisé le recto ! Vous pouvez le faire ? Allez à la station d’essence ils font des photos copies, je crois rêver. L’on vous donne un dossier d’une douzaine de page qui ne vous sert à rien et impossible de nous faire une copie.

Une autre incompréhension lors de mon passage à la Région sur Savana Saint Paul. Aucune indication où se trouve les locaux de la Région il faut plus que chercher, peut-être une façon que le citoyen rebrousse chemin !



Ma colère, mon incompréhension, ma déception le citoyen est en droit d’avoir face a lui un fonctionnaire a l’écoute quand nos élus le comprendront ? mais bon dieu arrêtez de nous infantiliser !



Un citoyen un peu écœuré n’ayant pas perdu le chemin des urnes !