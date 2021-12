Un parapentiste décède suite à une chute de 15 mètres

Les secours sont arrivés vers 9 heures près de la piste d'atterrissage de Saint-Leu. Ils ont trouvé un homme gravement blessé suite à une chute de 15 mètres. Il a fait un arrêt cardio-respiratoire. Les médecins du Service mobile d'urgence et de réanimation n'ont rien pu faire pour le sauver, l'homme est décédé.



Communiqué de la ville de Saint-Leu



Ce samedi 11 décembre, un parapentiste a fait une chute de plusieurs mètres sur l’aire d’atterrissage de Kélonia. Malgré l’intervention des secours, la personne est malheureusement décédée.



Le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen, l’Adjoint délégué aux sports, Jimmy Aubin et l’ensemble du Conseil municipal présentent leurs sincères condoléances aux proches de la victime.



C’est aussi toute la communauté du parapente et du sport Saint-Leusien qui est aujourd’hui endeuillée.



La Ville fait part de toute sa compassion à l'ensemble des pratiquants, acteurs de cette discipline emblématique de Saint-Leu.