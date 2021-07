A la Une . Un parachutiste traverse le toit d'une maison et atterrit dans la cuisine

Un accident très rare s'est produit en Californie. Un militaire a été victime d'une chute de spectaculaire à cause d'un parachute défectueux. Par NP - Publié le Dimanche 18 Juillet 2021 à 14:19

Un exercice d'entraînement a mal tourné le 6 juillet dernier en Californie. Un soldat britannique a sauté d'un avion qui survolait la zone d'Atascadero aux Etats-Unis.



Son parachute s'est mal déployé et l'homme s'est écrasé sur le toit d'une maison, il l'a traversé et s'est retrouvé dans la cuisine d'un habitant.



Le soldat était conscient mais a été abasourdi par le choc. Aucun des habitants n'était présent, il n'y a donc heureusement aucun blessé à déploré.





AiRbOrNe! pic.twitter.com/ZmmWZHzHj9

— U.S Army WTF! Moments (@TheWTFNation) July 10, 2021