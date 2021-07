La grande Une Un parachutiste perd connaissance et tombe dans l'océan

Un parachutiste victime d'un malaise en plein vol a été secouru ce mercredi matin alors qu'il était tombé dans l'océan. Une information Zinfos974. Par RG - IS - Publié le Mercredi 21 Juillet 2021 à 18:02

Selon nos informations, un parachutiste du Paraclub de Bourbon qui effectuait un saut ce mercredi matin dans le ciel de Saint-Pierre a perdu connaissance alors qu'il se trouvait sous voile. Les causes de son malaise ne sont pour l'instant pas connues.



Les cadres du Paraclub, voyant qu'il se dirigeait tout droit vers l'océan, ont compris rapidement qu'il se trouvait en difficulté.



L'un d'entre eux, pilote d'hélicoptère, accompagné d'un membre du club, a emprunté un hélicoptère afin de lui porter secours.



A leur arrivée, le parachutiste était à l'eau, conscient.



L'accompagnateur a sauté dans l'eau muni d'un gilet de sauvetage et d'un canot. Il a marqué la zone et attendu l'arrivée des militaires de la section aérienne épaulés par ceux du peloton de gendarmerie de haute montagne.



La victime légèrement choquée a été transportée au CHU de Saint-Pierre. Elle effectuait son tout premier saut en PAC, c'est-à-dire en Progression Accompagné en Chute, la méthode d'apprentissage la plus rapide en parachutisme.