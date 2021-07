Un ouvrier de la SNCF meurt enseveli sur un chantier à Massy-Palaiseau

À la suite d’un glissement de terrain causé par un chantier de forage, au niveau du secteur de la gare de Massy-Palaiseau (Esssonne), un cadre-ingénieur de la SNCF a perdu la vie, le 25 juillet dernier, rapportent nos confrères de la presse nationale.



"C’est un accident de chantier à la jonction des RER B et C et de la voie TGV à hauteur de Massy. Un ouvrier a été enseveli", a déclaré François Durovray, président du conseil départemental de l’Essonne. Une enquête est en cours afin de faire la lumière sur ce drame.



"Le trafic est fortement perturbé, nous vous invitons à reporter votre voyage", c’est l’annonce qui a retenti à la gare Montparnasse. Au total 70 TGV ont été impactés. Les voyageurs ont dû redoubler de patience avant un retour à la normale.