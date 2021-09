Santé Un outil pour prévenir le diabète

Voici le communiqué de l'ARS au sujet du lancement d'un outil de prévention contre le diabète : Par NP - Publié le Jeudi 23 Septembre 2021 à 16:58

Semaine de prévention du diabète du 24 septembre au 1er octobre 2021

Lancement de l’outil FindRisk Péi

Devenir diabétique c’est pas automatique, se protéger du diabète en se dépistant c’est systématique !



Avec plus de 70 000 patients traités pour un diabète et une augmentation de 4% chaque année, La Réunion est particulièrement touchée par cette maladie chronique :

- 2 fois plus de personnes atteintes de diabète à La Réunion qu’en métropole

- 1 diabétique sur 3 ignore sa maladie.



La forte prévalence du diabète sur l’île, associée à des complications sévères pour les patients, nécessite une mobilisation de tous.



Dans le cadre de la semaine de la prévention Diabète, l’ARS, l’Assurance Maladie Réunion et le CHU se mobilisent et proposent aux réunionnais l’application « FindRisk Péi ». C’est un outil d’aide pour repérer le risque de devenir diabétique. Cette action est réalisée dans le cadre du Programme Réunionnais de Nutrition et de lutte contre le Diabète – PRND 2020-2023.



Le diabète : repérer tôt les facteurs de risque permet d’éviter la maladie



7 personnes pré-diabétiques sur 10 deviennent diabétiques. Lorsque le pré-diabète est diagnostiqué et pris en charge à temps, la maladie peut être évitée.



Parmi les facteurs de risque majeurs du diabète de type 2, certains ne sont pas modifiables comme l’âge et le patrimoine génétique, mais d’autres sont liés aux habitudes de vie sur lesquelles chacun peut agir :

 l’alimentation

 l’activité physique



Lancement de l’application FindRisk Péi, tester son risque de devenir diabétique

« Devenir diabétique c’est pas automatique. Se protéger du diabète en se dépistant, c’est systématique ! Diabétik, lé pas automatik, eske ou coné le FindRiskpéi ? »



Tel est le slogan pour faire connaître le « FindRisk Péi » lancé dans le cadre de la semaine de prévention Diabète.



Le « FindRisk Péi » (Finnish Diabetes Risk Score) est un outil qui permet de repérer les personnes à risque de devenir pré-diabétique ou diabétique. Reconnu par la Haute Autorité de Santé, il a été validé par le centre d’investigation clinique du CHU qui s’est assuré de son adaptation à la population réunionnaise.



Ce test offre la possibilité à chacun de calculer son risque de développer un diabète (de type 2) en s’autoévaluant et en répondant à 8 questions simples permettant d’identifier les facteurs de risque connus de diabète. A l’issue du test, un score de risque est donné dont les interprétations sont classées en 4 catégories (peu élevé, modéré, élevé, très élevé). En fonction du résultat obtenu, une consultation du médecin traitant est conseillée.



Le « FindRisk Péi » est accessible en flashant le QR code ci-dessous ou directement sur les sites www.prediabrun.re ou masante.re. Les réponses à ce test sont anonymes.

Pour en savoir plus sur le « FindRisk Péi », visionnez la vidéo de présentation sur masanté.re : « 5 questions sur » tournée avec le Pr Estelle Nobecourt, endocrino-diabétologue au CHU cliquez ici



Rendez-vous également sur les sites internet de la CGSS et de l’ARS la Réunion.



Les autres actions de la semaine Prévention

- 25 septembre: Emission santé Vital à 15h45 sur Réunion 1ere

Le Pr NOBECOURT, le Dr LERUSTE et le Dr Marion BILLEBEAUD Pharmacien Conseil de l’Assurance Maladie présentent l’application FindRisk Pei, informent et sensibilisent la population sur l’importance de se faire dépister, sur la pratique recommandée d’une alimentation équilibrée et de l’activité physique.



- 5 octobre : Facebook live sur la page de Antenne Réunion, ARS et Masante.re



Dans le cadre du Programme télé « Arrange nout zassiette et met out basket » actuellement diffusé sur Antenne Réunion, le Pr Estelle Nobecourt, Lorraine Caro (diététicienne) et Grégory Caderby (enseignant en activité physique adaptée) répondront aux questions des internautes sur la nutrition et les repères nutritionnels.



- 13 octobre : Emission “Les experts” à 11h00 sur radio Réunion 1ere

Le Pr Nobecourt et le Dr Jean-Marc Simonpieri de l’Assurance Maladie interviendront sur la prévention diabète, la nutrition et l’application FindRisk Péi.



Une action du PRND 2020-2023

Le FindRisk Péi correspond à la mise en oeuvre d’une des actions du Programme Réunionnais de Nutrition et de lutte contre le Diabète (PRND) : Objectif 2 relatif au Repérage/Dépistage du pré-diabète et du diabète

Pour rappel, une convention autour de ce programme a été signée en novembre 2020, par 13 acteurs locaux

