A la Une . Un ou des intrus dégradent et défèquent dans une école élémentaire de Saint-Denis

Triste constat ce matin à l'école élémentaire publique de Champ fleuri à Saint-Denis. L'établissement a été souillé durant la nuit. Par LG - CM - RL - Publié le Mercredi 7 Octobre 2020 à 11:53 | Lu 2253 fois





Entre autres dégâts provoqués, le ou les intrus ont vidé les extincteurs et ont jeté leur dévolu sur le local cuisine de l'établissement. Encore moins glorieux, ils ont déféqué ou du moins signé leur passage nocturne en déposant des crottes dans la cour de récréation.



Pas plus tard que la semaine dernière, c'est deux autres écoles du chef-lieu qui avaient subi le même type de dégradations. Il s'agissait de l'école les Bancouliers au Moufia et de l'école primaire des Tamarins à Sainte-Clotilde