A la Une .. Un organisme privé de détection de footballeurs péi envoie paître la Ligue de foot

Droit au but ! Le Cosporma répond sans détour à la Ligue réunionnaise de football qui a mis en garde les jeunes et leurs parents s’ils venaient à participer à un stage de détection football. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 5 Août 2022 à 17:08





Le 31 juillet, soit au premier des quatre jours prévus par Cosporma, les membres du bureau de la LRF se sont fendus d’un communiqué très hostile vis-à-vis de l’activité de prospection organisé par Cosporma qui se présente comme un "cabinet de conseil et de management sportif basé dans l'océan indien". "La Ligue Réunionnaise de Football porte à la connaissance des Instances Publiques, des parents de joueurs, ainsi que tous les jeunes licenciés ayant participé aux détections illégales organisées par la société COSPORMA, les week-ends du 30 et 31 juillet 2022 et du 06 et 07 août 2022 que ces actions ne font pas l’objet des autorisations de la LRF, conformément aux articles 176 et 221 des règlements généraux de la FFF (2021-2022) et 41 du Règlement Intérieur de la LRF. Faut-il rappeler que ces détections, non prévues au calendrier de la LRF, ne sont pas couvertes par les assurances licences aussi bien pendant qu’après la manifestation et que ce soit en Responsabilité Civile qu’ en dommages subis. D’autre part les sanctions sportives ne manqueront pas de tomber au moment voulu pour les licenciés"

Ce vendredi 5 août, à la veille d'un second week end de détection toujours destiné aux footballeurs péi en herbe, Cosporma réplique tout aussi sèchement.





La pique à venir est encore plus croustillante. "Faut-il rappeler à cette ligue qu'elle ne fait pas les lois et qu'en réelle application de celle-ci, aucune sanction sportive ne peut, de plus, être décrétée à ce titre par la Ligue réunionnaise de football, ni par ses membres, aux participants de nos journées de détection", fourbit-elle ses armes



Le 5 mai, l’ensemble des membres de l’équipe Cosporma Réunion s’étaient réunis afin de poser les bases de ces journées de détection dans notre département durant les vacances scolaires. Les deux premières journées ont eu lieu la semaine dernière au stade de La Redoute.



Ces derniers jours, de nombreux recruteurs affiliés à des clubs pro de l'Hexagone ont atterri à Gillot pour participer à ces journées de détection. Parmi les derniers arrivés à La Réunion, notons par exemple la présence d'Elie Tharcisius, recruteur du Stade de Reims, club ô combien historique du foot français qui retrouve l'élite dès ce dimanche en affrontant le grand Olympique de Marseille.



Le match retour entre Cosporma se joue donc ce week end avec deux nouvelles journées organisées pour détecter les futurs talents locaux du ballon rond.





