A la Une .. Un objet simple pour protéger les tortues des hélices de bateau

L’Aquarium de La Réunion a fait l’acquisition d'une protection d’hélices afin de protéger les tortues. Il souhaite à présent inciter les plaisanciers à faire de même.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 28 Juin 2022 à 09:45

Si vous vous demandez pourquoi il est si difficile de faire revenir les tortues à La Réunion, la réponse est simple : le risque d’être tuée par un bateau en chemin est grand. Pour comprendre l’ampleur du phénomène, il suffit de se rendre sur un moteur de recherche et de taper les 3 mots clés : tortue + hélice + Réunion.



Face à ce drame écologique, l’Aquarium de la Réunion a décidé de réagir. L’entreprise a équipé son bateau d’une protection d’hélices. Cette coque en plastique permet d’éviter les accidents en empêchant les animaux marins d’entrer en contact avec les hélices des moteurs.



Un objet aussi simple qu’efficace permettant d’avoir un minimum d’impact sur la faune aquatique. Il ne reste plus qu’à généraliser son utilisation.



