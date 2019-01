Un numéro pour consulter la météo des plages

Connaissez-vous le service Météo des plages de la ville de Saint-Paul ? En composant le 02 62 45 46 46, vous obtiendrez des informations grâce au répondeur dédié aux conditions de baignade sur les cinq spots de la commune.Les Maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) mettent ainsi à jour quotidiennement les messages liés à la météo. Le matin et l’après-midi.Vous saurez alors s’il est possible de se baigner aux postes de secours de Boucan Canot, des Roches Noires, de l’Hermitage-les-Bains, au niveau du camping, de la Passe de l’Hermitage-les-Bains et de la Saline-les-Bains, derrière l’école.Vous pouvez aussi rester connecté en consultant la rubrique dédiée sur le site de la mairie de Saint-Paul ou en cliquant ici . Informez-vous également sur le site de Tamarun. Les webcams de l’Île de La Réunion Tourisme vous offrent la possibilité d’avoir une vue sur les plages de Boucan Canot et des Roches Noires.