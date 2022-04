Courrier des lecteurs Un nouvel ordre mondial politique, économique et géostratégique

Par Thierry - Publié le Vendredi 1 Avril 2022 à 09:26

Avons nous été dépassés et manqué de vigilance et de vision. Beaucoup de nos politiques au pouvoir depuis des décennies, doivent plaider coupables ! C’est lorsque les temps sont cléments et qu’aucune menace grave n’est visible à l’horizon, qu’il faut se préparer à affronter les moments difficiles. C’est alors qu’il faut investir dans des alliances, alors même qu’elles apparaissent le moins nécessaires. Qu’il faut fluidifier l’économie mondiale et maintenir le commerce international relativement ouvert, soutenir les institutions économiques multilatérales alors même qu’on n’y a pas un intérêt manifeste évident.



Ainsi, lorsque survient un désastre, comme c’est inévitable, le système s’avère plus solide et plus résilient. La confiance mutuelle des acteurs permet alors de surmonter les crises. Le monde actuel, ouvert, est en train de se recomposer en zones économiques exclusives, en compétition les unes avec les autres, une voie dans laquelle s’est déjà engagée la Chine. Poutine, dans sa reconstruction de la Grande Russie, définit avec assez de conviction sa stratégie comme l’ensemble des méthodes et moyens permettant d’atteindre les fins exigées par sa politique dont il est le seul maître et il ne va pas changer de ligne.



Stratégie à plusieurs facettes, elle est similaire à celle utilisée par le pouvoir de l’ex URSS, qui ne sert pas la démocratie. Son modèle aujourd’hui c’est une grande stratégie d’intimidation, d’expansion, d’affirmation et de domination sur le plan global. En un mot, c’est une stratégie d’hégémonie. La Russie comme la Chine démontrent déjà une belle maîtrise dans "l’information warfare" (la guerre basée sur l’information. Comment faire cesser cela ? Il est peut-être déjà trop tard ! J’espère que non ...