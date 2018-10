Un nouvel hôtel 3 étoiles prévu à Saint-Denis

Un nouvel hôtel verra bientôt le jour à Saint-Denis. Dès la semaine prochaine, le chantier du Pierre-Loti sera visible sur le parking en bas de la rue Mac-Auliffe et sur le boulevard Lancastel, en face des anciens Trois Brasseurs. Un chantier à 11 millions d’euros qui livrera un hôtel trois-étoiles à 80 chambres dont sept suites, en juin 2020.



C’est le groupe Neo, à l’origine du Dina Morgabine à la Saline, qui en est le promoteur. Si l’emplacement ne fait certes pas rêver, la ville de Saint-Denis a pour projet la Nouvelle Entrée Ouest (NEO, une pure coïncidence) dont l’objectif est de valoriser le front de mer et le littoral du chef-lieu. Le Pierre-Loti, ainsi que l’ancienne gare ferroviaire soumis à un appel à projets, en font donc partie. "Comme le Dina Morgabine, on cible une clientèle mixte, c’est à dire des hommes d’affaires mais également des familles, touristes et résidents, affirme Christian Loga, directeur "Stratégie et développement" du groupe Neo, on veut créer des lieux de vie avec différents espaces pour dormir, manger, travailler, se détendre". L’appel à projet lancé pour cet espace de 1200 m2 date de 2010. L’idée du groupe Neo s’est différenciée des autres qui proposaient des logements. Christian Loga voulait répondre à un autre besoin.



Entre 350 et 400 chambres d’ici cinq ans



Avec un secteur du tourisme qui n’est toujours pas satisfaisant mais qui connaît des hausses ces dernières années, Christian Loga, également vice-président de l’IRT, constate une "ouverture vers le monde" à La Réunion. "On travaille pour la diversification du territoire et on doit avoir une clientèle internationale. Pour cela il faut une hôtellerie de qualité et plus de chambres". Il rappelle qu’il y a eu un manque de chambres cette année. Son objectif : entre 350 et 400 chambres supplémentaires d’ici cinq ans.



Le Pierre-Loti s’ajoutera donc à la liste du groupe d’hôtels, Côté Sun Hôtel, qui en compte déjà six: Les Créoles, le Tama Hôtel, le Dina Morgabine, L’Archipel, Le Cilaos et le Saint-Pierre, gérés par Christian et Shahéda Wolff.