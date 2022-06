Un nouvel essor culturel à Saint-Paul

Offrir une diversité culturelle sous toutes ses formes à Saint-Paul : telle est l’ambition partagée par le premier magistrat, Emmanuel SÉRAPHIN, avec le Président du Centre National de la Musique, Jean-Philippe THIELLAY, venu découvrir toute la richesse artistique de notre territoire.





Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, se façonne et s’illustre à travers toutes ces communautés et tous ces arts contemporains, de rue, abstraits, cinétiques, ou encore conceptuels.







La Municipalité ne cessera jamais de mettre en lumière une multitude de propositions qui peuvent mettre en avant toutes ces initiatives culturelles et ouvertes à toutes et tous.