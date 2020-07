Météo Un nouvel épisode de houle australe attendu jeudi soir

Météo France émet un avis de vigilance forte houle valable à compter de jeudi soir 20 heures : Par Amandine Dolphin - Publié le Mercredi 22 Juillet 2020 à 17:25 | Lu 237 fois

Une houle australe de secteur Sud aborde les côtes de la Réunion au cours de la nuit prochaine et s'amplifie au cours de journée du jeudi 23 juillet. Elle atteint les 4 m en soirée et ne s'amortit qu'en fin de journée de vendredi. Ce train de houle impactera principalement la zone allant de la Pointe au Sel à la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre.



Cet épisode, bien que moins puissant que celui du 8 juillet dernier, nécessite de rester prudent aux abords du littoral.



Le déferlement de la houle peut entrainer la submersion des plages et la création de forts courants. De plus cet épisode sera accompagné de fortes rafales de vent.



Le prochain bulletin de suivi sera émis vendredi matin 24 juillet vers 08h00 locales.



