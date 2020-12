Un nouvel élan pour la sécurité des Saint-Paulois.e.s

Saint-Paul relance son Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). Un CLSPD mis en sommeil depuis 2017. Plus aucune réunion de cette instance ne se tenait depuis cette date.



Les différents partenaires réunis ce jeudi 10 décembre 2020 à l’Hôtel de Ville, autour de la Maire, Huguette BELLO, saluent vivement la renaissance de cette structure chargée de décliner une stratégie d’actions partenariale.



Le Sous-Préfet d’arrondissement, Olivier TAINTURIER, qualifie même cette date de : « Jour de fête ». Autre présence importante : celle du Procureur de La République, Éric TUFFERY.



Sa venue constitue un signe d’encouragement pour la politique proactive de renforcement de la sécurité pour tous les habitants menée par les élu.e.s du Conseil Municipal. La Première Magistrate et le Sous-Préfet signaient le règlement intérieur fixant la nouvelle organisation du CLSPD.



«Je salue les représentants de l’État, de l’Éducation Nationale, de la Gendarmerie, du Département et de la Déléguée Régionale aux Droits des Femmes. Vos présences à nos côtés montrent l’intérêt que vous portez à notre projet en matière de tranquillité publique», détaille d’entrée la Maire de Saint-Paul.



OUTIL INCONTOURNABLE Ce CLSPD représente un outil essentiel pour appliquer une politique de sécurité et de prévention sur tout le territoire. Et permet de rassembler les associations, les partenaires institutionnels et les personnalités qualifiées sur plusieurs sujets (addictions, violences…).



Sans cette structure, il s’avère impossible de mener une stratégie efficace sur le long terme.



L’objectif est d’offrir la sécurité à tous les Saint-Paulois sur l’ensemble du territoire communal, aussi grand soit-il. Grâce à des actions de prévention dans les écoles, à la présence des éducateurs de rue dans les quartiers prioritaires de la Ville, au renforcement des moyens de la Gendarmerie et de la Police Municipale et par des partenariats avec les associations.