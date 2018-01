Un nouvel avis de fortes pluies diffusé

Un avis de fortes pluies concernera les régions Est, Sud-Est et Sud cet après-midi. Un bulletin de vigilance a été émis ce 13 janvier 2018 à 12h07 (heure locale Réunion) et sera valable à compter de 16h locales.



Dans le flux de Sud-Est rapide, une ligne de convergence va aborder l'île en cours d'après-midi. Une dégradation pluvieuse localement orageuse est attendue sur ces régions.



Ces pluies pourront être intenses et compte tenu de l'état des sols déjà saturés, elles pourraient provoquer de nouveaux débordements.