Un nouveau vol entre La Réunion et Mayotte annulé

Des passagers Air austral en partance pour Mayotte ce dimanche vont finalement passer une nouvelle nuit à La Réunion. Leur vol a été annulé. Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 à 20:40 | Lu 190 fois





Ce vol Corsair a pu repartir ce dimanche à 13H30 de la piste de l'aéroport Roland Garros. Le vol UU 276 d'Air Austral programmé pour rejoindre Mayotte ce dimanche après-midi est annulé. La compagnie a évoqué des raisons techniques pour confirmer que l’appareil allait rester cloué au sol aujourd'hui.L'avion devait décoller à 15h50 mais à 18H, les passagers étaient toujours en train de patienter du côté de la livraison bagages dans l'espoir d'un ordre d'embarquer. Mais leur vol a finalement bel et bien été annulé.Le mécontentement de certains passagers était palpable dans l'aérogare. Certains ont pu être pris en charge et d'autres non. Tous sont appelés à s'enregistrer lundi matin à partir de 5h15 pour un départ à 9h30 destination Dzaoudzi.La ligne Réunion - Mayotte connaît décidément quelques péripéties ces dernières 24 heures. Samedi, les pilotes d'un Airbus A330 de Corsair ont dû se raviser trois minutes avant d'atterrir sur la piste courte de Dzaoudzi. La longueur de la piste, un point faible évoqué depuis des années par les autorités aériennes, combinée à un temps exécrable sur Mayotte, a donc contraint l'équipage à faire demi-tour vers La Réunion.Ce vol Corsair a pu repartir ce dimanche à 13H30 de la piste de l'aéroport Roland Garros.