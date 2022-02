A la Une . Un nouveau système dépressionnaire pourrait se former la semaine prochaine

Alors même que le cyclone Emnati s'éloigne actuellement de La Réunion, les conditions climatiques pourraient de nouveau être favorables à la formation d'un septième système dépressionnaire. Par NP - Publié le Lundi 21 Février 2022 à 16:04





Il est encore beaucoup trop tôt pour savoir si un nouveau phénomène cyclonique pourrait concerner les terres habitées d'ici une semaine et demie. Mais il semble probable qu'un nouveau système dépressionnaire se forme durant la première semaine de mars. La saison cyclonique 2021-2022 a déjà été marquée par une activité importante ces dernières semaines. Deux cyclones sont passés en un peu plus de deux semaines au large de La Réunion. Batsirai puis Emnati ont transité au Nord de La Réunion en ce mois de février.L'activité cyclonique ne va pas se calmer de si tôt. Le cyclone tropical Emnati devrait aller frapper Madagascar dès demain et pourrait ressortir de l'autre côté de la Grande île en fin de semaine.Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que les conditions devraient être plus favorables à la formation d'un nouveau système dépressionnaire loin à l'Est du bassin.Le Centre météorologique régional spécialisé n'évoque pour l'instant que des "conditions environnementales" qui pourraient "commencer à être un peu moins défavorables" d'ici vendredi.De son côté, Afzal Goodur, un Mauricien connu sous le nom de "Monsieur Météo", a assuré à Défi Média qu'un grand cyclone serait dans "les parages" au début du mois prochain.Il est encore beaucoup trop tôt pour savoir si un nouveau phénomène cyclonique pourrait concerner les terres habitées d'ici une semaine et demie. Mais il semble probable qu'un nouveau système dépressionnaire se forme durant la première semaine de mars.