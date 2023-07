A la Une . Un nouveau speedboat abandonné dans l'Est

Les pêcheurs ont alerté les policiers aux alentours de 6h30 après avoir découvert un bateau échoué sur le rivage à l'embouchure de la Rivière du Mât. L'engin nautique a été fortement secoué par les vagues et abîmé par la houle. Les forces de l'ordre ont trouvé à l'intérieur des effets personnels et des papiers éparpillés. Une enquête a été ouverte. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 à 20:39