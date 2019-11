Un nouveau réseau Kar’ouest

Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) informe les usagers de la mise en service du nouveau réseau kar’ouest depuis ce mercredi 6 novembre 2019. Découvrez en intégralité le communiqué du TCO relatif à cette actualité.Nous informons les usagers du réseau kar’ouest que le nouveau réseau sera mis en service dès mercredi 6 novembre 2019, comme annoncé en juin dernier. En pratique, cela signifie que dès ce mercredi, ce sont les nouveaux itinéraires qui seront déployés, avec les nouveaux numéros de lignes et les nouveaux horaires.Depuis plusieurs semaines, des équipes du réseau kar’ouest vont à la rencontre des usagers pour leur apporter toutes les informations utiles et ainsi les accompagner dans cette nouvelle mobilité. Ils seront encore là ce mercredi et les jours suivants !N’hésitez pas à les interpeller pour toute question. Ils sont là pour vous aider et vous accompagner dans ces changements.Vous pouvez aussi retrouvez toutes les informations sur le site internet du réseau, dans les agences commerciales kar’ouest ou en appelant au 0 800 605 605 (appel gratuit à La Réunion). En vous connectant sur notre page Facebook KAR’OUEST, vous serez informés de toute notre actualité.