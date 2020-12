A la Une .. Un nouveau protocole sanitaire pour les bars, restaurants et hôtels

Le préfet Jacques Billant et Patrick Serveaux, président de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie ont signé ce matin un nouveau protocole sanitaire renforcé. Par S.M - Publié le Vendredi 11 Décembre 2020 à 10:21 | Lu 290 fois



poursuite et la reprise de l’activité, et sera applicable aux hôtels, cafés et restaurants de La Réunion.



Ce protocole renforcé vise à homogénéiser les pratiques et à assurer la sécurité des clients et des professionnels en définissant des mesures adaptées à la Réunion. Il s’agit notamment de:



- Désigner un « médiateur Covid » dans les établissements. Sa mission consistera à informer, conseiller et accompagner la clientèle dans le respect des mesures sanitaires renforcées. L’emploi de ce médiateur peut être partagé sur une même zone géographique (groupement d’employeur) ou faire l’objet d’une mise à disposition dans les établissements volontaires, dans le respect de la législation du travail applicable. Des dispositifs d’aide à l’emploi seront mobilisés pour embaucher ces personnels : Plan #1jeune1solution et parcours emploi compétence-CIE financé à hauteur de 47%.



- Identifier des sites pilotes pour la réalisation d’un benchmarking et la mise en place de mesures s’inspirant des protocoles sanitaires mis place en Europe.



C'est à l'occasion de la visite d'un restaurant dionysien qui respecte déjà ce nouveau protocole, l'Arbradélis, que Jacques Billant et Patrick Serveaux l'ont présenté puis signé. Ce protocole fait suite à l'accord-cadre signé avec les partenaires sociaux du secteur du tourisme sur la poursuite et la reprise de l'activité, et sera applicable aux hôtels, cafés et restaurants de La Réunion.

http://www.reunion.gouv.fr/j-aime-la-reunion-je-fais-un-test-a7496.html







