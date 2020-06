Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Un nouveau protocole pour les marchés forains

Saint-Paul fait le point sur l’ouverture de tous ses marchés à partir de ce vendredi 12 juin 2020 aux dates et aux heures habituelles. Ces marchés accessibles à tous les forains habituels identifiés sur le registre de la ville se dérouleront dans des mesures de sécurité renforcées.



Les clients pourront donc s’approvisionner en produits alimentaires et artisanaux



Retrouvez ci-dessous les horaires de ces rendez-vous :



Le marché du front de mer de Saint-Paul se déroulera le vendredi de 7 à 18 heures et le samedi de 7 à 13 heures.



Le marché du Mail de Rodrigues à l’Hermitage-les-Bains aura lieu le dimanche matin de 7 à 13 heures



Le marché artisanal non reconduit



Le marché artisanal organisé sur le front de mer de Saint Paul le dimanche ne sera pas reconduit. L’ensemble des artisans ayant retrouvé leurs espaces et créneaux habituels.



Des fermetures de route



Concernant le marché du front de mer, uniquement le vendredi, pour éviter la présence de forains sur les trottoirs et permettre le respect de largeur des allées de 2,50 m, l’avenue du front de mer sera mobilisée et donc fermée le vendredi de 3 heures du matin à 20 heures entre la rue Élie-Eudor et la rue Suffren. Conditions de sécurité renforcées



Sur ces différents sites et



Merci aussi d’étaler votre venue afin d’éviter les heures d’affluence (7 à 9 heures).



Le respect de tous les gestes barrières devra être strictement observé, avec notamment le lavage régulier des mains. Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition sur les entrées principales des marchés. Le port du masque pour les forains et les clients est fortement recommandé sur le périmètre des marchés.



Il est demandé à la population de faire preuve de civisme en respectant les consignes et le dispositif mis en place par les services municipaux sur les marchés.



