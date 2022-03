La grande Une Un nouveau pilote de deux-roues perd la vie sur les routes de La Réunion

Un pilote de deux-roues est décédé ce jeudi soir à La Possession. Il s'agit de la huitième victime pilotant un deux-roues depuis le début de l'année. Par LG - Publié le Jeudi 17 Mars 2022 à 21:27





Les gendarmes procèdent actuellement aux relevés de constat de l'accident pour tenter d'en déterminer les circonstances. La victime est originaire de La Possession.



​Cet accident porte à onze le nombre de personnes décédées sur les routes réunionnaises depuis le 1er janvier 2022, dont six sur le seul mois de février.



Le dernier accident mortel impliquait également un pilote. Ce 12 mars à Sainte-Suzanne, un scootériste de 30 ans perdait la vie après une collision avec une voiture.



Sur ce seul mois de mars, tous les accidents mortels - il y en a eu quatre - concernent des deux-roues.



Le 6 mars, c'est une figure bien connue du monde des rallyes à La Réunion,



Trois jours plus tard, le 9 mars en fin de matinée, c'est sur la route de Cilaos, à Ilet Furcy, qu' Un nouveau drame de la route est survenu ce jeudi soir. Un pilote de deux-roues est décédé à hauteur de la médiathèque Héva à La Possession. L'accident s'est produit sur la route qui longe la quatre voies, côté centre ville.Les gendarmes procèdent actuellement aux relevés de constat de l'accident pour tenter d'en déterminer les circonstances. La victime est originaire de La Possession.​Cet accident porte à onze le nombre de personnes décédées sur les routes réunionnaises depuis le 1er janvier 2022, dont six sur le seul mois de février.Le dernier accident mortel impliquait également un pilote. Ce 12 mars à Sainte-Suzanne, un scootériste de 30 ans perdait la vie après une collision avec une voiture.Sur ce seul mois de mars, tous les accidents mortels - il y en a eu quatre - concernent des deux-roues.Le 6 mars, c'est une figure bien connue du monde des rallyes à La Réunion, Jean-Pierre Damour, qui décédait suite à un choc avec un véhicule sur l’axe D41 à La Possession. Projeté dans un ravin profond d'une vingtaine de mètres sous la violence du choc, il avait fallu l'intervention du peloton de gendarmerie de haute montagne pour le récupérer avant son évacuation dans un état grave par l'hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie jusqu'au CHU de La Réunion. Son décès a été prononcé un peu plus tard.Trois jours plus tard, le 9 mars en fin de matinée, c'est sur la route de Cilaos, à Ilet Furcy, qu' un motard entrait en collision mortelle avec un véhicule léger arrivant en face avec plusieurs occupants. Le motard de 50 ans avait perdu la vie alors que le conducteur du véhicule était placé en garde à vue pour homicide involontaire.