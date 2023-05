Communiqué Un nouveau pas pour l'ouverture du deuxième cycle des études en santé à l'Université de La Réunion

Jeudi 11 mai 2023, les administrateurs du Conseil d’administration de la seule université française et européenne de l’océan Indien ont voté le dossier d’accréditation pour l’ouverture du second cycle de médecine avec l’objectif d’une ouverture à la rentrée universitaire d’août 2023. Par N.P - Publié le Mardi 16 Mai 2023 à 15:14

Le communiqué :



L’Université de La Réunion, via sa Faculté de Santé, se positionne résolument pour la poursuite du développement de la filière Santé, répondant ainsi à une attente forte du territoire et de la zone océan Indien en matière de formation de médecins et de professionnels de santé de haut-niveau.



Après le premier cycle et le troisième cycle, l’établissement souhaite porter la mise en place progressive du 2ème cycle, afin de disposer de l’ensemble du cursus de Santé et de délivrer le diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM) à l’issue de l’année universitaire 2025-2026. Ce jeudi 11 mai, les administrateurs·rices du Conseil d’administration ont approuvé le dossier d’accréditation soutenant cette demande adressée au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et au Ministère de la Santé et de la Prévention.



Jusqu’en 2022, les étudiants en médecine de l’Université de La Réunion poursuivaient leur cursus en deuxième cycle en métropole, au sein d’une trentaine de facultés, dans le cadre de conventions établies sur une base totale de 142 places. Pour l’année universitaire 2019-2020, le numerus clausus était de 110 étudiants en médecine. En 2020-2021, les capacités d’accueil en santé ont été significativement augmentées, passant à 175 en médecine : l’Université de la Réunion a fait le choix de maintenir cette capacité d'accueil élargie les années suivantes en réponse aux besoins du territoire Océan Indien, générant un afflux d'étudiants supplémentaires et motivant ainsi la création d'un deuxième cycle sur site.



Le calendrier prévisionnel de la mise en place du second cycle envisagé :



· Août 2023 : ouverture de la première année du diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM) – au maximum 50 étudiants

· Août 2024 : ouverture DFASM2, 2ème promotion DFASM1

· Août 2025 : ouverture DFASM3, 2ème promotion DFASM2 et 3ème promotion DFASM1



« Devenir une faculté de santé de plein exercice »



La création du deuxième cycle des études médicales constitue un levier majeur pour : Accroître l’attractivité du CHU et de la Faculté de Santé dans la zone océan Indien

Mieux répondre aux besoins spécifiques en santé avec des professionnels issus de ce territoire

Faciliter le parcours professionnel des étudiants réunionnais et de la zone, actuellement contraints de se rendre en métropole pendant 3 ans pour poursuivre leur formation : la perspective d’un deuxième cycle en métropole constitue notamment un frein supplémentaire pour les néobacheliers à débuter un cursus médical et une contrainte inéquitable par rapport aux étudiants métropolitains pour les étudiants en fin de premier cycle sur le plan personnel et socio-économique.

Accompagner les étudiants tout au long de leur cursus et dans leur projet d’installation dans les zones dépourvues de professionnels de santé à La Réunion et Mayotte : le contrat d’engagement de service public (CESP), jusqu'ici accessible aux seuls internes pourra ainsi être proposé aux étudiants dès le second cycle.



La Faculté de Santé, créée en 2012, est la plus jeune faculté de Santé de France.



Elle est la seule structure publique française de formation en santé sur la zone océan Indien, comptant actuellement près de 2000 étudiants répartis dans des formations de 1er cycle (licences, diplôme de formation générale en sciences médicales, en sciences maïeutiques…), des formations de 2ème cycle type master (master Biologie Santé, formation approfondie en sciences maïeutiques) et des formations de 3ème cycle des études médicales (internat).

« Accueillir ce second cycle est une nécessité pour le territoire et permettra à notre faculté de Santé de devenir une faculté de plein exercice », commente le Pr Frédéric MIRANVILLE, Président de l’Université de La Réunion.



L'Université de La Réunion remercie l'ensemble des personnels de la Faculté de Santé pour leur engagement au service des étudiants, la Doyenne de la Faculté, le Pr Bérénice ROY-DORAY, pour sa volonté et son énergie déployées depuis deux ans, le CHU de La Réunion pour son implication active aux côtés de l’Université, l’ARS de La Réunion et la Région Réunion pour leur soutien et leur engagement déterminants et les ministères de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche d'une part, de la Santé et de La Prévention d'autre part pour leur accompagnement.



Comptant sur l'écho que vous pourrez donner à cette information, je reste à votre écoute pour tout renseignement complémentaire.



Bien cordialement, L’Université de La Réunion, via sa Faculté de Santé, se positionne résolument pour la poursuite du développement de la filière Santé, répondant ainsi à une attente forte du territoire et de la zone océan Indien en matière de formation de médecins et de professionnels de santé de haut-niveau.Après le premier cycle et le troisième cycle, l’établissement souhaite porter la mise en place progressive du 2ème cycle, afin de disposer de l’ensemble du cursus de Santé et de délivrer le diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM) à l’issue de l’année universitaire 2025-2026. Ce jeudi 11 mai, les administrateurs·rices du Conseil d’administration ont approuvé le dossier d’accréditation soutenant cette demande adressée au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et au Ministère de la Santé et de la Prévention.Jusqu’en 2022, les étudiants en médecine de l’Université de La Réunion poursuivaient leur cursus en deuxième cycle en métropole, au sein d’une trentaine de facultés, dans le cadre de conventions établies sur une base totale de 142 places. Pour l’année universitaire 2019-2020, le numerus clausus était de 110 étudiants en médecine. En 2020-2021, les capacités d’accueil en santé ont été significativement augmentées, passant à 175 en médecine : l’Université de la Réunion a fait le choix de maintenir cette capacité d'accueil élargie les années suivantes en réponse aux besoins du territoire Océan Indien, générant un afflux d'étudiants supplémentaires et motivant ainsi la création d'un deuxième cycle sur site.Le calendrier prévisionnel de la mise en place du second cycle envisagé :· Août 2023 : ouverture de la première année du diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM) – au maximum 50 étudiants· Août 2024 : ouverture DFASM2, 2ème promotion DFASM1· Août 2025 : ouverture DFASM3, 2ème promotion DFASM2 et 3ème promotion DFASM1« Devenir une faculté de santé de plein exercice »La création du deuxième cycle des études médicales constitue un levier majeur pour :La Faculté de Santé, créée en 2012, est la plus jeune faculté de Santé de France.Elle est la seule structure publique française de formation en santé sur la zone océan Indien, comptant actuellement près de 2000 étudiants répartis dans des formations de 1er cycle (licences, diplôme de formation générale en sciences médicales, en sciences maïeutiques…), des formations de 2ème cycle type master (master Biologie Santé, formation approfondie en sciences maïeutiques) et des formations de 3ème cycle des études médicales (internat).« Accueillir ce second cycle est une nécessité pour le territoire et permettra à notre faculté de Santé de devenir une faculté de plein exercice », commente le Pr Frédéric MIRANVILLE, Président de l’Université de La Réunion.L'Université de La Réunion remercie l'ensemble des personnels de la Faculté de Santé pour leur engagement au service des étudiants, la Doyenne de la Faculté, le Pr Bérénice ROY-DORAY, pour sa volonté et son énergie déployées depuis deux ans, le CHU de La Réunion pour son implication active aux côtés de l’Université, l’ARS de La Réunion et la Région Réunion pour leur soutien et leur engagement déterminants et les ministères de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche d'une part, de la Santé et de La Prévention d'autre part pour leur accompagnement.Comptant sur l'écho que vous pourrez donner à cette information, je reste à votre écoute pour tout renseignement complémentaire.Bien cordialement,