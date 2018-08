Un nouveau mode de circulation testé sur le boulevard Lancastel

Lancé depuis le 16 juillet, la Direction des Routes et des Transports et la mairie de Saint-Denis effectue un test sur le boulevard Lancastel au niveau de la Cité des Arts.Le choix a été de "supprimer les feux. Les feux se mettent au rouge uniquement quand un piéton veut traverser la RN2 et l’avenue de Tassigny", explique Arnaud Coudron, responsable de la subdivision routière nord à la Région Réunion.L’objectif visé est de fluidifier la circulation. La 3ème voie du boulevard Lancastel condamnée pour le test, était une voie de stockage supplémentaire, qui n’a pas son utilité pour l'heure.Mais le test n’est pas encore terminé que certaines personnes sont déjà insatisfaites de ce changement. Des automobilistes disent s’être retrouvés une dizaine de minutes à attendre pour sortir du parking de la Cité des Arts et devoir appuyer sur le bouton du passage piéton pour faire passer leur feu au vert.Un problème dont ont pris connaissance la DRR et la mairie.